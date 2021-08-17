Cовместный проект Samsung с Минкультуры: Путешествие в мир искусства

Благодаря устройствам Samsung все желающие смогут совершить онлайн-экскурсию, которая была снята с помощью Galaxy S21 Ultra. Уникальные экспонаты были запечатлены без потери качества и с возможностью разглядеть даже мельчайшие элементы и тонкие узоры на старинных предметах. Проект включает в себя часовой видеоматериал с подробной съемкой всех жемчужин искусства, представленных в галерее музея.

Сотрудничество с государственными музеями – это прекрасный способ продемонстрировать, как современные технологии способны сделать историю, искусство и образование более доступными.

Недавно Samsung представил совместный проект с Министерством культуры Азербайджана, в котором стороны также сотрудничали с Азербайджанским национальным музеем искусств.

Отметим, что Азербайджанский национальный музей искусств является ведущим музеем страны. В настоящее время музей располагается в двух исторических зданиях, находящихся по соседству друг с другом - Дворец де Бура и Мариинская женская гимназия. Между собой они объединены исполненным в современном стиле стеклянным переходным корпусом.

Коллекция музея насчитывает около 18 000 экспонатов. В 60 залах музея представлено более трех тысяч экспонатов. В их числе работы европейских художников, которым выделены семь залов в первом корпусе, 10 залов с работами русских художников и залы, посвящённые иранскому, турецкому и японскому искусству. Второй корпус целиком посвящён искусству Азербайджана: картинам, декоративно-прикладным предметам, старинному искусству с изделиями из металла и керамики, а также народному искусству — костюмам, украшениям, миниатюрам, посуде. Также здесь можно увидеть замечательные ковры из разных регионов страны.