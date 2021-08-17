Наркоторговцы пытались перевезти наркотики через Нахчыван спецоперация таможни
В рамках проводимых мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств таможенники осуществили еще одну успешную операцию.
Как сообщили haqqin.az в Управлении по связям с прессой и общественностью Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики, на погранично-пропускном пункте Шахтахты был проведен таможенный осмотр автомобиля DAF (государственные номерные знаки 34DZ1302/34EHJ815), управляемого гражданином Турецкой Республики, который направлялся в Турцию транзитом через территорию Нахчыванской АР.
В ходе осмотра в тайнике, специально оборудованном в бензобаке автомобиля, было обнаружено до 191 литра метамфетамина (психотропного вещества) в жидком виде.
По факту Следственным отделом ГТК Нахчыванской АР возбуждено уголовное дело по статье 206 (контрабанда) УК Азербайджана.