Леонид Швец, автор haqqin.az 16:54

За месяц с небольшим до выборов в немецкий парламент, которые называют самыми важными выборами в мире в 2021 году, заметно обострилась борьба между основными партиями – конкурентами за право возглавить новое правительство Германии. Согласно свежим данным сразу трех опросных компаний, за последнее время выросла поддержка Социал-демократической партии Германии и упала у ХДС/ХСС. Так, по результатам Forsa, Kantar и Insa, впервые за кампанию и предшествующий год СДПГ обошла Партию зеленых. Разрыв составляет 2-2,5%. При этом сами «зеленые» больше не падают, им удалось стабилизировать положение после крайне неприятного падения, начавшегося в июне после такого же неожиданного взлета в рейтингах весной, когда они даже на некоторое время опередили христианских демократов.

А вот партия уходящей Меркель, чуть воспрянувшая после ослабления конкуренции со стороны «зеленых», снова несет рейтинговые потери и уже с трудом удерживает лидерство в гонке. В среднем, взвешивая данные разных опросов, сейчас партии занимают следующие позиции: ХДС/ХСС – 22-25%, СДПГ – 21-22%, Партия зеленых – 17,5-19%. Хотя еще в конце июня отрыв от социал-демократов составлял около 15%, а от «зеленых» - 10%. Для сравнения, на предыдущих парламентских выборах ХДС/ХСС получила почти 33% голосов, СДПГ - 20,5%, а «зеленые» - всего 9%. Проблемы христианских демократов и успехи социал-демократов связывают в первую очередь с их лидерами. Так, когда у немцев спрашивают, кого бы они предпочли видеть следующим канцлером Германии, 29% предпочли бы лидера СДПГ Олафа Шольца, который сейчас в коалиционном правительстве занимает должность министра финансов. А у наследника Ангелы Меркель Армина Лашета, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия, поддержка лишь около 12%. Он и изначально был не очень популярной фигурой даже в своей партии, где партийцы предпочитали куда более яркого премьера Баварии Маркуса Зёдера. Но Лашета посчитали более перспективным с точки зрения общенациональных перспектив, увидев в нем более гибкого политика для построения нового коалиционного правительства. Но в том и дело, что общий неуспех ХДС/ХСС может привести к тому, что коалицию будут создавать другие.