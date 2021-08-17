Германия перед «светофором»: партия Меркель-Лашета рискует не попасть в правительство наш комментарий
За месяц с небольшим до выборов в немецкий парламент, которые называют самыми важными выборами в мире в 2021 году, заметно обострилась борьба между основными партиями – конкурентами за право возглавить новое правительство Германии.
Согласно свежим данным сразу трех опросных компаний, за последнее время выросла поддержка Социал-демократической партии Германии и упала у ХДС/ХСС. Так, по результатам Forsa, Kantar и Insa, впервые за кампанию и предшествующий год СДПГ обошла Партию зеленых. Разрыв составляет 2-2,5%. При этом сами «зеленые» больше не падают, им удалось стабилизировать положение после крайне неприятного падения, начавшегося в июне после такого же неожиданного взлета в рейтингах весной, когда они даже на некоторое время опередили христианских демократов.
А вот партия уходящей Меркель, чуть воспрянувшая после ослабления конкуренции со стороны «зеленых», снова несет рейтинговые потери и уже с трудом удерживает лидерство в гонке. В среднем, взвешивая данные разных опросов, сейчас партии занимают следующие позиции: ХДС/ХСС – 22-25%, СДПГ – 21-22%, Партия зеленых – 17,5-19%.
Хотя еще в конце июня отрыв от социал-демократов составлял около 15%, а от «зеленых» - 10%. Для сравнения, на предыдущих парламентских выборах ХДС/ХСС получила почти 33% голосов, СДПГ - 20,5%, а «зеленые» - всего 9%.
Проблемы христианских демократов и успехи социал-демократов связывают в первую очередь с их лидерами. Так, когда у немцев спрашивают, кого бы они предпочли видеть следующим канцлером Германии, 29% предпочли бы лидера СДПГ Олафа Шольца, который сейчас в коалиционном правительстве занимает должность министра финансов. А у наследника Ангелы Меркель Армина Лашета, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия, поддержка лишь около 12%. Он и изначально был не очень популярной фигурой даже в своей партии, где партийцы предпочитали куда более яркого премьера Баварии Маркуса Зёдера. Но Лашета посчитали более перспективным с точки зрения общенациональных перспектив, увидев в нем более гибкого политика для построения нового коалиционного правительства. Но в том и дело, что общий неуспех ХДС/ХСС может привести к тому, что коалицию будут создавать другие.
С ростом поддержки СДПГ и падения у ХДС/ХСС, которые сейчас составляют правительственную коалицию, растет вероятность, что в новой окажутся социал-демократы, «зеленые» и свободные демократы, так называемая «коалиция светофора», по основным партийным цветам. В самом деле, если до дня выборов сохранятся нынешние рейтинговые показатели, у христиан-демократов и социал-демократов не хватит голосов и, соответственно, мест в бундестаге для образования большинства: 45-47% максимум.
Зато если к СДПГ и Партии зеленых присоединится Свободная демократическая партия Германии с ее прочными 12%, это окажется достаточным, чтобы приступить к формированию своего правительства. Для «зеленых» такая перспектива привлекательней, чем примыкать третьим партнером к нынешней коалиции христиан-демократов и социал-демократов: ХДС/ХСС для их избирателей не союзник, а постоянный оппонент. Да и социал-демократам надоело ходить в младших партнерах по коалиции. «Я хочу быть премьером», - заявил в одном из недавних интервью на немецком телевидении Олаф Шульц. И правильно, без больших амбиций в большой политике делать нечего.
Но даже за считанные недели до выборов, которые пройдут 26 сентября, все еще нельзя сделать сколько-нибудь точный прогноз. Так, в Германии идет нелицеприятная критика правительства и, в частности, министра иностранных дел Хейко Мааса, который представляет СПДГ, за провал в Афганистане: не были предприняты своевременные меры по эвакуации персонала посольства Германии и его афганских сотрудников, что привело к необходимости отправлять в Кабул немецкий спецназ. Наверняка это отразится на рейтингах правящих партий, но насколько критично, предсказать невозможно. Тем интереснее будет следить за парламентской кампанией в ФРГ до самого конца.