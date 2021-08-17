Лаборатория симуляции кибератак запускает практическую программу

Завершился отбор на практическую программу, объявленную лабораторией симуляции кибератак, которая действует при Информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Из примерно 400 зарегистрированных кандидатов 30 были отобраны на основе собеседования, которые получили право участвовать в тренингах.

Отобранные кандидаты встретились с руководством Информационно-вычислительного центра. В ходе встречи участники практической программы были проинформированы о созданных для них условиях, а также ожидаемых от них результатах. Было отмечено, что кибербезопасность стала самой актуальной проблемой в мире, в том числе и в Азербайджане. Поэтому подготовка отечественных специалистов в данной области и совершенствование их профессиональных навыков является приоритетной задачей Информационно-вычислительного центра.

В ходе встречи участники отметили, что помощь менторов и созданная рабочая среда сыграют важную роль в подготовке специалистов по кибербезопасности. Кроме того, во время практической программы участники могут обмениваться знаниями друг с другом.

Участники получат практические знания в основном в области симуляции кибератак. Наряду с этим, они примут участие в тренингах по формированию таких навыков, как управление временем и эффективная командная работа. Практические занятия продлятся два месяца.