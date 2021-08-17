БТА решило еще одну транспортную проблему в Баку

В частности, проблемы заключались в наличии спорных точек между потоками из-за нерегулируемого движения на перекрестке. Пробки возникали из-за низкой пропускной способности перекрестка и высокой интенсивности движения. На участке также отсутствовала необходимая пешеходная инфраструктура.

В ходе исследований Бакинского транспортного агентства, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Баку, были выявлены транспортные проблемы на пересечении улиц Явера Алиева и Самед бека Мехмандарова в Сабунчинском районе.

В результате осуществленных изменений на пересечении улиц Явера Алиева и Самед бека Мехмандарова были установлены светофорные объекты, в то же время убраны светофоры на пересечении улиц Назима Исмаилова и Явера Алиева.

Кроме того, устранены спорные точки на пересечении улиц Явера Алиева и Самед бека Мехмандарова, обеспечена очередность движения и повышен уровень безопасности дорожного движения. Также уменьшена вероятность возникновения пробок и заторов.

Благодаря организованным регулируемым пешеходным переходам одинакового уровня, безопасность пешеходов, особенно пешеходов, пользующихся близлежащими автобусными остановочными пунктами и железнодорожной станцией Бакиханова, была доведена до максимума.

Отметим, что специалистами ведутся работы по улучшению работы светофора, и в настоящее время светофор работает в тестовом режиме.