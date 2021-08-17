Испания не пустила в свой порт российские военные корабли

МИД Испании не ответил на просьбу России о заходе ее двух военных кораблей - большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксирного судна "Алтай" - в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке. Об этом сообщает Дойче велле со ссылкой на испанскую прессу.

Газета Confidencial, ссылаясь на официальные источники, утверждает, что речь шла о трехдневном визите, который должен был начаться 18 августа. Российские корабли должны были дозаправиться в Сеуте и пополнить запасы продовольствия. Одновременно планировалось, что члены экипажей могли посетить город.

В соответствии с публикациями, просьба о заходе кораблей была направлена Россией еще в начале лета. В ответ испанский МИД затребовал информацию о маршруте и цели их плавания, на что российская сторона не ответила. Испания, в свою очередь, не ответила на российскую просьбу и, таким образом, не позволила судам зайти в Сеуту.