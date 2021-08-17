Мать и брат прижигали 18-летнюю девушку раскаленным ножом

18-летняя девушка в Баку, не выдержав многолетних физических истязаний, сбежала из семьи и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Как стало известно haqqin.az , девушку долгое время пытали родная мать и брат.

Женщина и ее сын связывали руки девушки, раскаленным ножом наносили ей травмы.

«На ее ногах, руках и животе есть большое количество ожогов. Девушку держали в страхе, из-за чего она не могла рассказать о пытках даже родственникам. На ее теле обнаружено множество ожогов», - сказал haqqin.az источник, общавшийся с девушкой.

Причина, по которой девушка подвергалась подобным пыткам неизвестна. В настоящее время девушка размещена в приют «Темиз дунья» и с ней работают психологи.