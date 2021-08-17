Наркобарон Империале попался в руки полиции

В Дубае задержан один из влиятельных боссов неаполитанской мафии "Каморра" Раффаэле Империале. Агентство ANSA пишет, что он входил в список самых опасных беглых преступников Италии.

Согласно информации, 46-летний мафиозо был задержан 4 августа, расследование координировала прокуратура Неаполя. Империале занимался, в частности организацией поставок наркотических веществ из Южной Америки в Европу, отмечается в сообщении.

Империале занимает первое место в списке особо опасных лиц, скрывающихся от правосудия.

"Каморра" из всех итальянских мафиозных группировок считается наиболее жестокой. Ее деятельность получила широкую огласку в мире после выхода книги публициста Роберто Савиано "Гоморра", в которой автор рассказал, что члены "Каморры" контролируют утилизацию городских отходов, в том числе токсичных.