Лига конференций: «Карабах» принимает шотландцев, а «Нефтчи» - израильтян

Сегодня « Карабах » и «Нефтчи» проведут свои первые матчи в раунде плей-офф Лиги конференций.

В 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова «Карабах» примет шотландский «Абердин». Судить встречу будет бригада арбитров из Словении во главе с Раде Обреновичем.

А в 21:00 на «Баксель Арене» «Нефтчи» сыграет с израильским «Маккаби» из Хайфы. Главным судьей матча будет француз Делайод Вилли.

«Карабах» начал выступление в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда и прошел сначала израильский «Ашдод» (0:0, 1:0), а затем – кипрский АЕЛ (1:1, 1:0).

«Нефтчи» стартовал в Лиге чемпионов, где одолел в 1-м квалификационном раунде тбилисское «Динамо» (2:1, 2:1), а во 2-м - уступил греческому «Олимпиакосу» (0:1, 0:1). После этого «Нефтчи» перекочевал в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы. Там чемпион Азербайджана проиграл сильнейшему клубу Финляндии ХИК (2:2, 0:3) и отправился в раунд плей-офф Лиги конференций.