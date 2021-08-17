Спикеры обсудили отношения Азербайджана и Кореи фото
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в Азербайджане председателем Национальной Ассамблеи Кореи Пак Бйон Соком. Как заявили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, сначала между спикерами состоялась встреча один на один. Затем состоялась встреча в широком составе с участием членов делегации.
Приветствуя гостей, Сахиба Гафарова отметила наличие дружественных связей между нашими странами, успешное развитие отношений между Кореей и Азербайджаном в период независимости. Она выразила уверенность в том, что этот визит и предстоящие в его рамках обсуждения придадут новый импульс развитию наших дружественных отношений, а также межпарламентских связей. Было отмечено, что осуществляемые визиты на высоком уровне, переговоры и встречи играют важную роль в достижении этого этапа наших отношений.
На встрече также было отмечено, что в следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей. На сегодняшний день подписанные между нашими странами документы составляют прочную правовую базу двусторонних отношений. Не случайно, что между Азербайджаном и Кореей имеются большие возможности для развития связей в политическом, экономическом, культурном и других направлениях.
Отмечая, что развитие двусторонних отношений на уровне парламентов служит общим целям, Пак Бйон Сок подчеркнул важность того, чтобы в будущем связи между депутатами приобрели регулярный характер, еще более углубились связи между группами дружбы в парламентах обеих стран.
Пак Бйон Сок пригласил Сахибу Гафарову посетить Корею с официальным визитом.
На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения двусторонних связей, направления дальнейшего развития межпарламентских отношений и другие вопросы.