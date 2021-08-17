Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в Азербайджане председателем Национальной Ассамблеи Кореи Пак Бйон Соком. Как заявили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, сначала между спикерами состоялась встреча один на один. Затем состоялась встреча в широком составе с участием членов делегации.

Приветствуя гостей, Сахиба Гафарова отметила наличие дружественных связей между нашими странами, успешное развитие отношений между Кореей и Азербайджаном в период независимости. Она выразила уверенность в том, что этот визит и предстоящие в его рамках обсуждения придадут новый импульс развитию наших дружественных отношений, а также межпарламентских связей. Было отмечено, что осуществляемые визиты на высоком уровне, переговоры и встречи играют важную роль в достижении этого этапа наших отношений.