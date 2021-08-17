Азербайджан начал экспорт листового стекла в Израиль

Завод заработал с января этого года. AzerFloat является первым предприятием в Азербайджане по производству стеклолистов методом термоформации. Его мощность (80 тыс. тонн листового стекла или 8 млн квадратных метров стекла толщиной 4 мм) позволяет не только удовлетворить потребность Азербайджана на строительное стекло различного сортимента, но и экспортировать.

Компания в Сумгайытском химическом промышленном парке - ЗАО “Azerfloat” начала экспорт прозрачного листового стекла в Израиль, сообщает Туран со ссылкой на Министерство экономики.

По данным Государственного таможенного комитета, в первой половине этого года Азербайджан продал за рубеж 524,4 тыс. кв2 листового стекла общей декларированной стоимостью $ 1 млн 367 тыс. За этот период импортировано строительного стекла общей стоимостью около 6 млн долларов США.

ЗАО “Azerfloat” является резидентом Сумгайытского химического промышленного парка с 2014 года. В предприятие инвестировано 100 млн евро. Статус резидента промышленного парка освобождает компанию от налогов на прибыль, землю и имущество, а также НДС и таможенные пошлины, связанные с организацией начального этапа производства.