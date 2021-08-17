7 лет тюрьмы в Казахстане за пропаганду русского языка

Суд Ауэзовского района Алма-Аты дал 7 лет лишения свободы правозащитнику Ермеку Тайчибекову, известному пророссийскими взглядами и выступлениями в пользу защиты русского языка, признав его виновным в разжигании межнациональной розни, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Галыма Нурпеисова.

"Он был предан суду по статье... разжигание национальной розни с использованием СМИ. Сегодня был оглашен приговор - 7 лет строгого режима", - сказал адвокат.