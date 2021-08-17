Как сообщает BİLD, мулла Барадар 17 августа прибыл из Дохи в контролируемый талибами аэропорт Кандагара на борту самолета «ВВС эмира Катара». Парадоксально, но эти же катарские самолеты США использовали в течение нескольких дней для эвакуации в Кабул своих граждан, иностранцев и сотрудников местного афганского персонала.

Германские политики возмущены видео, на котором группа руководителей талибов во главе с политическим лидером радикальных исламистов муллой Абдул Гани Барадаром на военном самолете Boeing C-17, принадлежащим ВВС Катара, прибывает в Афганистан.

Издание отмечает, что в роскошных отелях Катара судьбу заложников наряду с США с лидерами "Талибана" обсуждали и представители правительства Германии.

По убеждению ряда известных политиков ФРГ, лидер радикальных исламистов пользуется военным самолетом катарского эмира. А Катар – страна-организатор чемпионата мира по футболу 2022 года, и считается одним из ближайших союзников талибов.

Военный эксперт и советник по политике безопасности партии зеленых Германии Тобиас Линднер назвал возмутительным действия Катара - "арабская страна отправляет лидера талибов в Афганистан, в то время как США оттуда эвакуируют своих граждан в Катар".

«Поддержка властями Катара талибов еще раз показывает, насколько ошибочным было решение присуждать Катару право проведения чемпионата мира», считает он.

Один из руководителей СвДП ФРГ Биджан Джир-Сарай заявил, что чрезвычайно заметный союз между эмиратом Катар и «эмиратом Афганистан» "Талибана" не должен остаться без последствий. «Если Катар официально поддержит "Талибан", признает их легитимность, то это политическое решение должно иметь последствия. «Одна мысль о том, что союзник "Талибана" проведет чемпионат мира и представит себя как современную страну, является невыносимой», сказал он.

Германский политик считает, что ФИФА должна заранее найти альтернативу Катару для проведения чемпионата. «Катар приравнивается к "Талибану"», - цитирует политика немецкое издание.

Наконец, член Бундестага от СДПГ Флориан Пост требует: «Сторонникам "Талибана", таким как Катар, не должно быть предоставлено право принимать у себя чемпионат мира по футболу. Теперь вам (FİFA) нужно подумать об альтернативном месте проведения мирового чемпионата».

Отметим, что в марте 2021 года Германия призвала к бойкоту ЧМ-2022 в Катаре. Объединение болельщиков из Германии потребовало у Немецкого футбольного союза (DFB) бойкотировать чемпионат мира-2022.

Причиной тому стали новости о гибели рабочих на объектах мундиаля. По информации The Guardian, за десять лет на территории Катара скончались почти 7 тысяч мигрантов.