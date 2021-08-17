Васиф Талыбов на передовой
Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов 18 августа посетил укрепленные районы Текегая и Союг Меры.
Руководитель Автономной Республики ознакомился с мерами по усилению оборонительных укреплений на стратегических высотах Нахчывана. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны.
Сообщается об улучшении жилищных условий в воинских частях в районах Текагая и Союг, которые считаются основными укрепрайонами автономной республики.
В 2021 году продолжилось строительство военных объектов в частях Отдельной общевойсковой армии, расположенных на высоте более 3000 метров над уровнем моря. В целом на 11 оборонительных позициях было построено 11 новых солдатских казарм, а уже имеющиеся казармы были капитально отремонтированы. Для постоянного обеспечения оборонительных позиций электроэнергией были установлены новые солнечные панели. Смотровые посты, окопы и связывающие пути в подразделениях, опорных пунктах и позициях, расположенных в сложных горных условиях, адаптированы к неблагоприятным погодным условиям. С помощью инженерной техники восстановлено 70 км дорог между населенными пунктами и оборонительными позициями, в общей сложности благоустроено и восстановлено более 200 км путей снабжения.