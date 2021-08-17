Россия ставит условие «Талибану»

Движение «Талибан» будет исключено из списка террористических организаций в зависимости от своих шагов и действий. Такие условия назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике», — заявила она. Ранее постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя отметил на заседании организации, что Россия будет судить о «Талибане» по действиям представителей организации.

На своем брифинге Захарова отмечала, что талибы обещали не препятствовать вывозу российских граждан с территории Афганистана. Она также заявила, что победа боевиков над правительством Афганистана — это факт. Власть талибов в Кабуле она назвала реальностью, «которую мировому сообществу необходимо учитывать».