Шок: более 40 000 сотрудников образования в Азербайджане отказались от прививки запросы-ответы
На сегодняшний день около 41 000 работников сферы образования представили справку о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса COVID-19.
Об этом, отвечая на запрос haqqin.az, сообщили в Министерстве образования.
Однако позиция ведомства заключается в том, что эти же преподаватели должны представить "Сертификат о противопоказании" к вакцинации от коронавируса в соответствии с предписанием Министерства здравоохранения, Агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
В противном случае, эти сотрудники и преподаватели будут считаться людьми, отказавшимися от вакцинации без причины.
Напомним, 18 августа 2021 года в Министерстве образования прошла онлайн-встреча, посвященная скорейшей организации вакцинации сотрудников образовательных учреждений страны.
На встрече присутствовали руководители всех местных органов управления образованием, а также общеобразовательных учреждений, напрямую подчиненных министерству, должностные лица, ответственные за организацию и продвижение вакцинации.
Участникам встречи было поручено разъяснить непривитым сотрудникам образовательных учреждений важность вопроса о вакцинации, и в целом, правильно выполнять поручения Кабинета министров в этой сфере.
С 9 августа стартовала выдача "Сертификатов о противопоказании" к вакцинации от коронавируса тем, у кого есть противопоказания к вакцинам COVID-19, разрешенным к применению в Азербайджане.
Учитывая столь катастрофические масштабы невакцинированных сотрудников Минобразования, традиционное начало учебного года в сентябре ставится под сомнение. В противном случае как жизнь самих преподавателей, так и учащихся может быть поставлена под угрозу.