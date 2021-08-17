На сегодняшний день около 41 000 работников сферы образования представили справку о наличии противопоказаний для вакцинации от коронавируса COVID-19.

Об этом, отвечая на запрос haqqin.az, сообщили в Министерстве образования.

Однако позиция ведомства заключается в том, что эти же преподаватели должны представить "Сертификат о противопоказании" к вакцинации от коронавируса в соответствии с предписанием Министерства здравоохранения, Агентства обязательного медицинского страхования и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).