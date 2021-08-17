Вице-президент умирает, но не сдается
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее призвал к сопротивлению талибам, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть им на верность, сообщает La Monde.
"Наша политическая цель - позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства. Мы готовы вести переговоры по этой теме. Но если нас попросят присягнуть на верность или сдаться, этого мы делать не будем", - заявил Салех.
Он вновь отметил, что по закону сейчас он является главой страны.
"У нас есть легитимность... Власть, полученная силой, не дает легитимности", - добавил Салех.
Ранее Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. Он также выступил с призывом к сопротивлению движению "Талибан".