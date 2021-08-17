Вице-президент умирает, но не сдается

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее призвал к сопротивлению талибам, заявил, что не согласится сдаться или присягнуть им на верность, сообщает La Monde.

"Наша политическая цель - позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства. Мы готовы вести переговоры по этой теме. Но если нас попросят присягнуть на верность или сдаться, этого мы делать не будем", - заявил Салех.