Следственный Комитет Армении подтвердил правоту Минобороны Азербайджана
Следственный Комитет Армении вопреки умозаключениям армянских СМИ подтвердил правоту Минобороны Азербайджана. В последнее время Баку неустанно опровергает сообщения противной стороны, сообщающей о гибели армянских военнослужащих в результате выстрелов с азербайджанской стороны. Однако, армянская общественность больше верит своему правительству. Доказательства правоты Баку не заставили себя долго ждать.
По подозрению в убийстве трех армянских военнослужащих задержан их сослуживец – армянский военнослужащий. Именно с таким заявлением выступила пресс-служба Следственного комитета Армении.
«В четверг, в районе 01:30, на боевом посту оборонительного участка одной из воинских частей, дислоцированной на юго-восточном направлении границы с Азербайджаном, были обнаружены с огнестрельными ранениями тела рядовых Гора Артаковича Саакяна, Леона Рафаэловича Арутюняна и Мурада Ашотовича Мурадяна. Все погибшие - 2002 года рождения».
В тот же день, в районе 17:40, был задержан их сослуживец А.Х., он подозревается в преднамеренном убийстве.
СК возбудил уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 104 (убийство) УК Армении. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает пожизненное заключение.