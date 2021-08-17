Следственный Комитет Армении подтвердил правоту Минобороны Азербайджана

Следственный Комитет Армении вопреки умозаключениям армянских СМИ подтвердил правоту Минобороны Азербайджана. В последнее время Баку неустанно опровергает сообщения противной стороны, сообщающей о гибели армянских военнослужащих в результате выстрелов с азербайджанской стороны. Однако, армянская общественность больше верит своему правительству. Доказательства правоты Баку не заставили себя долго ждать.

По подозрению в убийстве трех армянских военнослужащих задержан их сослуживец – армянский военнослужащий. Именно с таким заявлением выступила пресс-служба Следственного комитета Армении.