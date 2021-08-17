Послы Афганистана работают под флагом вице-президента Салеха

Все дипломатические учреждения Афганистана в странах Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Казахстана — продолжили работу под официальным флагом, не став менять его на талибский. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники посольства в Ташкенте заявили в разговоре с агентством, что дипломаты не поддерживают контактов с «Талибаном» и продолжают работать в штатном режиме. В свою очередь посол республики в Таджикистане Мухаммад Зохир Агба заявил, что дипмиссия признает в качестве главы Афганистана его вице-президента Амруллу Салеха.

«В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», — сказал Агба.