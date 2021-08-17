Как сообщил haqqin.az глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе , все клиники заполнены, властям пришлось переоборудовать в антиковидные стационары отели. Три тысячи больных уже находятся в таких наскоро организованных стационарах, которые снабжены аппаратами искусственной вентиляции легких и, насколько возможно, обеспечены медицинским персоналом.

Соседнюю с нами Грузию захлестнула волна дельта-штамма короновируса, или как его еще называют «индиец», так как впервые он был обнаружен в Индии.

Лабораторные исследования свидетельствуют, что 95% всех заражений в стране приходится на дельта-штамм ковида. Ежедневно выявляются до 5 тысяч новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло 53 тысяч. Система здравоохранения не выдерживает такой колоссальной нагрузки.

Количество зараженных по всем регионам, включая Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, примерно одинаковое. Больше всего зараженных в Тбилиси и Аджарии.

«Ситуация напряженная, но обнадеживает тот факт, что темпы вакцинации выросли до 25-26 тысяч в день. Одна из причин резкого роста заражений - это низкая общая вакцинированность населения Грузии. По количеству людей, получивших две вакцины, мы уступаем Азербайджану (23,18 %). Две вакцины получило всего 6% грузинского населения. Но уже реализуется решение правительства открыть по всей стране вакционные пункты. В частности, в спортивных залах университетов. Надеемся, что с увеличением охвата вакцинацией ситуация с пандемией ковида в Грузии улучшится», - сказал П.Имнадзе.

Так же, отметил он, принято решение остановить до конца этого месяца общественный транспорт в стране. Однако введение комендантского часа не предполагается.