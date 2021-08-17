В игре, проходящей в Чехии, счет был открыт на 20-й минуте. Махир вышел к воротам и перебросил мяч через вратаря. Свой гол Эмрели посвятил травмированному нападающему «Легии» чеху Томашу Пекхарту, подбежав к нему и обняв.

Матч продолжается. В данный момент счет 2:2.

Ранее Махир Эмрели дважды забивал за «Легию» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против норвежского «Буде-Глимта». Варшавский клуб прошел норвежцев, а затем эстонскую «Флору», но не смог одолеть загребское «Динамо» и вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы. «Легия» обеспечила себе как минимум участие в групповом турнире Лиги конференций.