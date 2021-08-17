Махир Эмрели забил чешской «Славии» и посвятил гол чеху Еще один мяч в еврокубках; видео
Футболист сборной Азербайджана и польской «Легии» Махир Эмрели отличился в матче раунда плей-офф Лиги Европы против пражской «Славии».
В игре, проходящей в Чехии, счет был открыт на 20-й минуте. Махир вышел к воротам и перебросил мяч через вратаря. Свой гол Эмрели посвятил травмированному нападающему «Легии» чеху Томашу Пекхарту, подбежав к нему и обняв.
Матч продолжается. В данный момент счет 2:2.
Ранее Махир Эмрели дважды забивал за «Легию» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против норвежского «Буде-Глимта». Варшавский клуб прошел норвежцев, а затем эстонскую «Флору», но не смог одолеть загребское «Динамо» и вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы. «Легия» обеспечила себе как минимум участие в групповом турнире Лиги конференций.