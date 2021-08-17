Бакинцам пора брать пример с жителей Абу-Даби почему отменили локдаун в ОАЭ?
В Абу-Даби в отличие от Азербайджана, в котором 40 тысяч сотрудников образования отказываются от вакцинации, показатели полной вакцинации достигли 84%. Это позволило правительству в значительной степени снизить риск инфицирования коронавирусом.
Если в январе в Абу-Даби наблюдалась катастрофическая картина – суточное число заражений достигало до 4 тысяч человек, то после активной вакцинации населения началось значительное снижение числа инфицированных.
Достижение в борьбе с вирусом позволило эмирату Абу-Даби отменить локдаун, сообщает AP.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Абу-Даби заявил, что ограничения на движение транспорта и населения с полуночи до 5 часов утра отменяются.
К сожалению, порой приходится бороться с воинствующей непросвещённостью и представителей азербайджанской интеллигенции, в данном случае сотрудников сферы образования. Которые все еще составляют ядро антипрививочников.