В Абу-Даби в отличие от Азербайджана, в котором 40 тысяч сотрудников образования отказываются от вакцинации, показатели полной вакцинации достигли 84%. Это позволило правительству в значительной степени снизить риск инфицирования коронавирусом.

Если в январе в Абу-Даби наблюдалась катастрофическая картина – суточное число заражений достигало до 4 тысяч человек, то после активной вакцинации населения началось значительное снижение числа инфицированных.