«Karabakh Horse» начинает борьбу в Кубке Наций

Сильнейшая команда Азербайджана по киберспорту «Karabakh Horses» поборется за Кубок Европейских Наций. Международное соревнование по Counter-Strike:Global Offensive (CS: GO) начнется 23 августа.

Победитель престижного турнира получит право участвовать в чемпионате мира, который пройдет в израильском городе Эйлат.

Ранее «Karabakh Horse» выиграла национальный отборочный турнир, организованный при поддержке Министерства молодежи и спорта, Федерацией киберспорта Азербайджана и техническом партнерстве Gaming League Azerbaijan (GLA), получив возможность участвовать в Кубке Европейских Наций.

Отметим, что согласно статистике, опубликованной до 2019 года, популярность киберспорта, которым увлекаются более 400 миллионов человек, постоянно растет. Киберспорт на тестовой основе включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года.

GLA, созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день уже организовала более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями лиги, созданной для формирования культуры киберспорта, являются развитие киберспортивных игр на международном уровне в Азербайджане; создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.