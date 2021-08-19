«Тойота» держалась еще дольше всех благодаря своим накопленным запасам. Ее конкуренты General Motors, Ford, Nissan, Daimler, BMW и Renault, столкнувшись с той же проблемой, сократили производство еще раньше. О высокой вероятности сокращения производства предупреждает и Volkswagen, второй в мире производитель автомобилей.

Акции крупнейшей в мире автомобилестроительной корпорации Toyota Motor упали на 4,4% после сообщения о том, что выпуск продукции в сентябре будет на 40% меньше запланированного. Объяснение уже традиционное для высокотехнологичных компаний: острая нехватка полупроводников, которая не позволяет оснащать автомобили необходимыми узлами и деталями.

Дело в том, что в условиях коронавирусной пандемии в мире резко вырос спрос на телевизоры, игровые приставки, смартфоны и прочую домашнюю электронику, с которой имеют дело люди, застрявшие дома на карантине. Спрос на эту продукцию вымыл с рынка огромные запасы полупроводников, и автомобилестроители столкнулись с дефицитом.

«Тойота» планировала выпустить в сентябре 900 тысяч авто, но теперь их будет «только» 540 тысяч. Основные сокращения произойдут на предприятиях корпорации в Азии и США: в Японии уменьшат производство на 140 тысяч машин, в Северной Америке – на 80 тысяч, в Китае – на 80 тысяч, в странах Европы – на 40 тысяч.

До конца 2021 года корпорация надеется наверстать упущенное, но не факт, что у нее выйдет. Пэт Гэлсинджер, генеральный директор корпорации Intel, которая выпускает полупроводники, предупредил, что во второй половине года дефицит этой продукции будет еще больше, и нормализация ситуации займет год, а то и два.

Отвечая на сложившуюся ситуацию, президент США Байден пообещал изыскать 36 миллиардов долларов для строительства новых производственных мощностей по производству полупроводников в Америке, а тайваньский производитель Semiconductor Manufacturing планирует открыть новые заводы в Японии и США.

Надо сказать, мало что так подстегивает технологический прогресс, как острый дефицит. Большой капитал не терпит пустоты. Так что и в этом есть своя явно выраженная положительная сторона.