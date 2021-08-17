Эрдоган запретил впускать в рестораны, школы и аэропорты непривитых без теста

Турецкие власти планируют сделать обязательным предоставление негативного результата ПЦР-теста для доступа невакцинированных граждан в кинотеатры и рестораны. Как сообщает Hurriyet, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы будем требовать регулярно делать ПЦР-тесты непривитых от коронавируса студентов и сотрудников университетов. Также мы сделаем обязательными ПЦР-тесты для перелетов и междугородних перевозок, а также для входа в такие места, как кинотеатры и рестораны", - цитирует издание заявление Эрдогана.

По словам президента, с началом учебного года, 6 сентября, непривитым сотрудникам школ нужно будет сдавать ПЦР-тест как минимум дважды в неделю.