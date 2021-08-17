Журналиста в Мексике застрелили за критику полиции

Журналист Хасинто Ромеро скончался от огнестрельных ранений в горном районе мексиканского штата Веракрус, перед убийством он получал угрозы, сообщает РИА Новости со ссылкой на мексиканские СМИ.

"Репортер и радиоведущий Oriestereo FM Хасинто Ромеро был убит как минимум двумя выстрелами, когда ехал в своем автомобиле Nissan March в четверг утром в муниципалитете Икстачокитлан", - сообщил портал CDP Noticias.