Испания не впустила российские военные корабли

Министерство иностранных дел Испании не ответило на просьбу России о заходе двух военных кораблей — большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» — в Сеуту. Об этом сообщает Лента.Ру со ссылкой на El Pais.

Мадрид затребовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей. Отмечается, что суда России останавливались регулярно в Сеуте в последние десятилетия. Недовольство этим высказывала Великобритания, поскольку порт расположен недалеко от ее военно-морской базы в Гибралтаре.