Рамиз Алекперов заявил, что талибы просят ООН остаться

Талибы выразили поддержку ООН и попросили организацию остаться в стране, продолжить гуманитарную деятельность, заявил РИА Новости по телефону из Кабула координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алекперов.

По его словам, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН в Афганистане и "Талибаном" продолжается в течение 18 лет. "Мы с ними работали все это время постоянно. И у нас есть установленные взаимоотношения по реализации гуманитарной деятельности", - сказал Алекперов.