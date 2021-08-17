Первое в мире видео: как коронавирус распространяется в организме

На видео запечатлено, как SARS-CoV-2 попадает из носа в легкие, а потом в мозг. Эксперимент удалось провести путем биолюминесцентной визуализации - ученые внедрили в организм мышей белки, которые светились, пишет «Московский комсомолец».

Ученые из международной группы, в которую входят специалисты из Германии и Канады, засняли в реальном времени, как коронавирус распространяется в организме и поражает органы один за другим.

Издание Immunity уточняет, что такой эксперимент удалось провести впервые. «Мы смогли визуализировать распространение коронавируса в животном организме в реальном времени, тем самым определили места, на которые должны воздействовать антитела, чтобы остановить вирус», - отметил врач-инфекционист Прити Кумар.

Согласно данным ученых, в первый день коронавирус осваивается в носовой полости, а затем попадает в легкие. На третий день он размножается и переходит на другие органы, на четвертые сутки подбирается к мозгу. На шестой день проникает в мозг и поражает его, в результате чего мышь погибает.

В том случае, если ученые вводили антитела, полученные из человеческой плазмы, до заражения мыши, распространение вируса предотвращалось. Если позже - мышь избавлялась от коронавируса к третьему дню.