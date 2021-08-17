Семейная трагедия в Барде: брат убил сестру

В четверг около 14:00 в районную прокуратуру Барды поступила информация об убийстве жительницы села Угурбейли Бардинского района Нармины Бехбудовой, 1994 года рождения.

Согласно сообщению районной прокуратуры, установлено, что брат Бехбудовой, Фаган Джаббаров, 1996 г.р., во время ссоры с сестрой нанес ей несколько тяжелых ножевых ранений.

В прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Джаббаров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Расследование продолжается.