Азербайджанские военные корабли вошли в Энзели фото
Военнослужащих ВМС Азербайджана - участников конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр-2021 встретили в иранском городе Энзели, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны.
В церемонии встречи приняли участие делегация военно-морских сил Ирана и представители СМИ.
Отметим, что Азербайджан на конкурсе представят сторожевые корабли G-122 и G-124. Военнослужащие азербайджанской армии примут участие в соревнованиях «Танковый биатлон» (Россия), «Мастера артиллерийского огня» (Казахстан), «Кубок моря» (Иран) и «Армия культуры» (Россия), которые состоятся в рамках Армейских международных игр-2021, стартующих 22 августа