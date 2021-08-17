Талибы обыскали закрытые консульства Индии

Боевики движения "Талибан" провели обыски в закрытых консульствах Индии в афганских городах Кандагар и Герат. Об этом сообщил телеканал NDTV.

"Талибы ранее на этой неделе обыскали индийские консульства в Кандагаре и Герате с целью изъятия документов, конфисковав автомобили, припаркованные около диппредставительств", - передает телеканал.

Индийские консульства в городах Кандагар, Герат, Мазари-Шариф и Джелалабад были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину. Посольство страны в Кабуле официально остается открытым.