Разработано мобильное приложение ASAN Icazə для проверки паспорта COVID-19, заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По словам Мехтиева, наличие или отсутствие паспорта COVID-19 у лиц старше 18 лет будет проверяться через мобильное приложение ASAN Icazə, созданное Центром развития электронного правительства. Только при наличии этого паспорта то или иное лицо будет допущено в указанные места.

* * * 11:37

Сегодня нет необходимости в ужесточении особого карантинного режима, сообщил Шахмар Мовсумов.

"На сегодня мы справляемся с этой болезнью. Но, если больницы начнут переполняться пациентами, разумеется, обсудим дальнейшие шаги. Выход из пандемии - вакцинация. Было предоставлено достаточно информации о безопасности вакцин. На сегодняшний день было введено до 6 миллионов доз вакцины, и никаких побочных эффектов не наблюдалось".

* * * 11:28

Если 1 августа в больницах находились 808 человек, то на сегодня этот показатель превысил 2458 человек, заявила Гараева, по словам которой, это свидетельствует о высоких показателях заболеваемости.

Далее Гараева отметила, что на сегодняшний день в Азербайджане вакцинированы 24 процента населения. По ее словам, при вакцинации населения за основу берется число граждан, принявших обе дозы: "А это значит, что в Азербайджане вакцинировано 24 процента населения”.

* * * 11:15

В последние дни в Азербайджане наблюдается резкий рост числа инфицированных коронавирусом, сказала Ягут Гараева.

Индекс инфицирования коронавирусом в Азербайджане достиг 23%, хотя на 1 августа этот показатель составлял 7%, заявила Гараева. По ее словам, 97% всех заболевших и 99% погибших от COVID -19 - это лица, не привитые от коронавируса.

В свою очередь помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов сообщил, что в Азербайджане с 1 сентября будут введены новые ограничения в связи с коронавирусом.