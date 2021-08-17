Сирийское информационное агентство SANA и другие арабские СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли в ночь на пятницу, 20 августа, удар с воздуха по территории Сирии. Согласно этим заявлениям, израильские самолеты находились в воздушном пространстве Ливана, передает Detaly.co.il.

СМИ передают также, что задействованы были сирийские системы ПВО. В то же время ливанские источники сообщили о перемещении военных самолетов над Бейрутом и Дахией. Сирийские правозащитники успели прокомментировать это сообщение, заявив, что Израиль атаковал «военные объекты».

Комментариев с израильской стороны не поступало. Позже сирийские СМИ сообщили, что Израиль нанес удар также в районе Хомса.