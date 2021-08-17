Шахмар Мовсумов: выдавшие фальшивые COVID-паспорта учреждения привлекут к ответственности

В Азербайджане есть врачи, выдающие гражданам поддельные COVID-паспорта. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что эти врачи будут выявлены и наказаны: "Сегодня вакцинированные, но инфицированные COVID-19 лица, как выясняется в ходе следствия, это те, кто получил поддельные паспорта. Они в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Все соответствующие госорганы будут вести борьбу с подобными явлениями. Еще раз предупреждаем о том, что учреждения, выдающие фальшивые паспорта, будут привлечены к ответственности".