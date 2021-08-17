Турецкий спецназ вывез врачей из Кабула

Пятеро сотрудников здравоохранения Турции, работающих в одной из клиник в столице Афганистана, спасены вооруженными силами Турции и доставлены для эвакуации в международный аэропорт Хамида Карзая, сообщает Anadolu.

Пятеро сотрудников здравоохранения Турции, прибывшие в Афганистан 23 дня назад, в том числе две женщины, остались заблокированными в медклинике в Кабуле. Медики обратились с призывом о помощи через социальные сети, после чего силы безопасности Турции доставили их в аэропорт Хамида Карзая для безопасной эвакуации.

В беседе с агентством Anadolu одна из медработников Алейна Тыкы рассказала, что идея снять видеообращение с призывом о помощи была общей.

«Мы очень боялись. Нам помогли турецкие военные и полицейские специального назначения. Наше государство не оставило нас здесь. После публикации видео с нами связались. Нас спасли полицейские спецназа. Мы им очень благодарны. Мы благодарны за все», - сказала Тыкы.

Медработники будут доставлены в Пакистан первым же эвакуационным рейсом, оттуда отправятся в Турцию.