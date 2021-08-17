Возобновятся ли занятия в школах?

В Азербайджане с 15 сентября планируется возобновить занятия в школах. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

По словам Мовсумова, ситуация будет еще раз оценена в начале сентября. "Вакцинация родителей учащихся не является обязательной. Однако к работникам образования данное требование предъявляется. Не менее 80% учителей должны быть иммунизированы", - отметил Ш.Мовсумов.