В Ереване мужчина с гранатами ворвался к букмекерам

Вооруженный гранатами мужчина ворвался в пятницу в букмекерскую контору на окраине Еревана, после переговоров он сдался правоохранителям, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

"Двадцатого августа в 9.10 в отделение полиции ереванского района Малатиа поступило сообщение, что вооруженный гранатами мужчина проник в одну из букмекерских контор на улице Бабаджаняна", - говорится в сообщении.

На место выехали представители руководства полиции и оперативные группы. "В результате переговоров вооруженный мужчина покинул здание букмекерской компании и был доставлен в полицейское отделение. Установлена его личность. Это 34-летний житель дома на улице Бабаджаняна", - заявили в полиции.

Обстоятельства инцидента выясняются. Информации о пострадавших нет.