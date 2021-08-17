TƏBİB: "дельта" вызвала рост коронавируса в Азербайджане

Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане связан со штаммом "дельта", заявила на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

Гараева отметила, что, поскольку лечение от штамма "дельта" не отличается от лечения по другим штаммам, определение, каким именно штаммом человек заражен - "альфа", "бета" или "дельта", не имеет никакого клинического значения".

"Но в научном и эпидемиологическом смысле в Азербайджане в настоящее время распространился в основном штамм "дельта". Именно поэтому масштаб инфицирования резко увеличился", - сказала Гараева.