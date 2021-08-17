В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц младше 18 лет, заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов.

При этом, по мнению Мовсумова, лица в возрасте младше 18 лет, имеющие какое-либо серьезное заболевание и входящие в группу риска, могут быть вакцинированы.

«Им следует обращаться в поликлиники. Они могут получить вакцину от коронавируса по назначению врача. Однако в Азербайджане в целом пока не рекомендуется вакцинировать лиц младше 18 лет», - сказал Мовсумов.

В свою очередь, Ягут Гараева отметила, что вопрос вакцинации детей - очень серьезная тема, подчеркнув, что в некоторых странах мира подобная вакцинация уже стартовала: «С соответствующими структурами мы обсуждаем данный вопрос. Когда международные организации здравоохранения сделают соответствующие заявления о детской вакцинации, тогда и мы подробно выскажемся на эту тему».