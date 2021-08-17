Помощник президента: идут переговоры по закупке новых партий вакцин от COVID
Азербайджан ведет переговоры по закупке вакцин от COVID-19 на 2022 год, заявил на брифинге помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.
«Мы ведем переговоры по закупке новых партий вакцин на 2022 год», - сказал Мовсумов.
По его словам, в Азербайджане в настоящее время имеется достаточный запас вакцин от коронавируса.