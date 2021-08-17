Жизнь миллионера: жизнь, которая ждет жителя Азербайджана, который выиграет $290 млн в Powerball

Вы сможете купить 5 частных островов в Карибском море или 30 особняков в Беверли-Хиллз – никаких преград для победителя лотереи США, которая, к слову, доступна жителям Азербайджана онлайн .

Что бы вы сделали, если бы вам посчастливилось сорвать джекпот на сумму 290 миллионов долларов США? Это не праздное любопытство, ведь именно столько американская лотерея "Пауэрбол" разыграет в эту субботу, а это означает, что уже утром в воскресенье кто-то из участников розыгрыша может проснуться настоящим финансовым магнатом. А учитывая, что тысячи азербайджанцев принимают участие в этих тиражах через сайт TheLotter.net , этим счастливцем (или счастливицей) вполне может стать кто-то из Азербайджана.

Победитель самого крупного в мире лотерейного джекпота должен будет выплатить налоги в Соединенных Штатах, но сумма приза настолько велика, что даже после вычета налоговых выплат непосредственный остаток потрясает воображение. Вот почему тысячи азербайджанцев пользуются услугами сертифицированного сервиса по продаже официальных лотерейных билетов онлайн – потому, что тот, кому посчастливится сорвать 290 миллионов долларов в тираже в эту субботу через TheLotter.net, получит на руки 147 миллион долларов, после вычета законных налогов. Эти 147 миллионов уже гарантированно ваши, вы можете потратить их как угодно!

Ближайший тираж, в котором будет разыграно 290 миллионов долларов, состоится в эту субботу, 21 августа. Вы можете приобрести официальные лотерейные билеты через сертифицированный сайт TheLotter.net

Адриан Коореманс, представитель пресс-службы сайта, объясняет: “Мы работаем уже более 18 лет, и за это время мы принесли $104 миллиона долларов более чем 6 миллионам иностранным пользователям со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте TheLotter женщина из Панамы, которая выиграла $30 миллионов, и сальвадорец, который выиграл $1 миллион.

“Полагаю, что наши пользователи со всего мира сейчас начинают планировать, какие дома и автомобили они смогут купить, в какие путешествия смогут отправиться, после того как выиграют невероятный лотерейный приз в $290 миллионов”, – добавляет представитель спец-службы theLotter.net Адриан Коореманс.