Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 12:46

Говорить сегодня о ситуации в Афганистане уже как-то скучно – все, что можно было сказать, уже сказано, все оценки проставлены, а что-либо прогнозировать бессмысленно. Что будет там в ближайшее время - не знает никто, включая самих талибов. Так что об афганском завтра и поговорим завтра. Но между тем афганская драма дает массу поводов для глобальных размышлений и выводов, которые касаются не только афганцев, но и всех остальных. И первый вывод для себя должны сделать американцы и представители других могущественных государств, которые увлекаются формированием «сфер влияния» в разных частях мира, в том числе и на приличном от своих границ расстоянии.

Дойная корова – это не ценность В идеале, конечно, можно было бы им посоветовать отойти от этой практики и заняться исключительно обустройством своих стран, но увы, не в этом мире. Расширение – это один из базовых инстинктов как отдельного индивида, так и человечества в целом. Каждая страна, едва достигнув определенного уровня богатства и могущества, если к тому же численность ее населения превышает 50 млн человек, неизбежно начинает проявлять геополитические амбиции. Такое несколько окрепшее государство тут же начинает участвовать в принятии глобальных решений, искать союзников в разных странах, вкладывать политические инвестиции, пропагандировать свою культуру и т.д. Это примерно так же, как у разбогатевшего человека почти всегда возникает стремление заняться благотворительностью, политикой, и всем остальным сразу. В общем, это, наверное, неизбежно, и все зависит от возможностей страны: скажем, США, Китай и Россия (на правах ядерной державы) – мыслят глобально, страны поменьше, вроде Турции или Ирана, сосредоточены на своем влиянии в регионах. Но кого бы то ни было из них просить перестать мыслить категориями «сфер влияния» бессмысленно… Совсем другое дело – критерии этого самого влияния, и вот тут Афганистан многому может научить крупные державы. Прежде всего тому, что ни в коем случае не следует пытаться сделать своими союзниками тех, кто изначально нелоялен по отношению к вашей стране и не разделяет ваших ценностей. Политические инвестиции, вложенные в страны, где большинству населения ваша культура и образ жизни чужды – это потерянные деньги. Лет двести назад лояльность страны можно было заполучить, подкупив продажную элиту, аристократию, бизнес-класс и, конечно, политиков. Но сегодня ХХI век, и общественное мнение стало гораздо более весомо.

Сейчас недостаточно задобрить деньгами элиту – случись что, она первой бросится в бега и будет цепляться за шасси взлетающих самолетов. Те, у кого с вами нет идейной общности, а есть только отношение как к дойной корове – никогда не будут вашими настоящими союзниками. Чему американец не научит афганца, так это войне! В Афганистане, несомненно, имелась определенная, крохотная часть городского населения, у которого было хотя бы минимальное совпадение с Западом взглядов на жизнь, главным образом, что касается самых простых, элементарных проявлений личной свободы. Но в стране, где 75% населения живет в селах, а политическая элита состоит из воров и временщиков – мизерный процент образованных граждан погоду не делает. Союзник должен быть идейным. Это аксиома. Если у него нет с вами общих ценностей – то он вам не брат и не товарищ, и таковым никогда не будет. Ведите с ними бизнес, торгуйте, вкладывайтесь в экономику, будьте бизнес-партнерами, но не более… Все по честному – «если не хотите быть частью нашей цивилизации – то оставайтесь там, где находитесь, мы будет с вами сотрудничать, но на поддержку не рассчитывайте». При этом, разумеется, любой, даже бизнес-партнер должен соблюдать определенные приличия – сотрудничать с совсем уж людоедскими режимами негоже, совсем уж против цивилизованных норм. Однако если страна не является вашим идейным союзником, но ведет себя более или менее адекватно и своих граждан по утрам не ест в зажаренном виде – забудьте про права человека, про общечеловеческие ценности, про угнетаемые меньшинства, про независимость судебной системы… Только бизнес, и ничего личного. Второй вывод, который предстоит сделать всем – никогда не оценивайте армию по количеству штыков и качеству вооружения. По количеству можно считать поголовье скота, а вооруженные силы – это гораздо более тонкое и сложное образование. Не количество вооружения и численность бойцов делают армию армией. Теоретически у правительства Афганистана была трехсоттысячная, до зубов вооруженная армия. Но только теоретически. Эти триста тысяч пришли в официальные вооруженные силы ради стабильной зарплаты и к своей военной службе относились примерно так, как чиновник городской мэрии к дорогам и мостам. Проблема лишь в том, что дорогам и мостам не нужно в определенный момент готовности сложить голову, а вот военная служба – этого требует. Триста тысяч афганских солдат, для которых зарплата была единственной мотивацией, умирать отказались. «Не было такого уговора» - сказали они и просто растворились в воздухе. Вообще же само словосочетание «американские инструкторы учат афганцев воевать» звучит просто парадоксально. Это все равно что швед приедет в Испанию обучать местных игре на классической гитаре… Афганцев много чему можно учить – по сути, всему на свете, но есть единственное, чему они могут научить весь мир – это воевать.

В интернете можно найти кадры того самого «обучения»: эти картинки даже смотреть неловко – какие-то приседания, отжимания, бег по кругу, прыжки через ров. Американские инструкторы учили воевать нацию, которую принято называть «кладбищем империй», примерно так, как если б это была какая-нибудь датская или норвежская армия. Здесь все упирается именно в то, что было сказано выше: если армия создается по рыночному принципу, то и закончит она так же – в момент, когда рыночный интерес (зарплата) исчезнет, растворится и армия. Хотите, чтоб у вашего союзника была боеспособная армия? Ищите идейных или вообще бросайте это неблагодарное дело… Талибы тоже могут меняться Третье, чему афганская драма учит политиков всего мира – это перестать смотреть на мир со своей колокольни. Если говорите о чужих странах, то по меньшей мере поинтересуйтесь мнением тех, кто в этой теме хоть как-то разбирается, прежде всего аборигенов. Ни в коем случае тех, кто говорит то, что хотите услышать, и тех, кто преуспел в лизоблюдстве и спихивании конкурентов с карьерной лестницы, а людей, знающих все изнутри и понимающих, о чем идет речь. Налицо в эти дни проявление политическим руководством крупнейшей страны мира эпического уровня некомпетентности и неадекватности . В частности, заявление Байдена о том, что трехсоттысячная афганская армия способна оказать сопротивление, и смехотворные слова Нэнси Пелоси, которая призвала талибов способствовать вовлечению женщин в политику… Эти люди обитают где-то на своей планете, однако принимают решения, касающиеся нас всех. Смотришь на них – и как-то боязно становится за будущее человечества.

Четвертое, чему Афганистан учит всех вокруг, по идее, было понятно и до разыгравшихся там событий: не доверяйте хвастунам. Китайцы в древности говорили: «Настоящий воин никогда не бывает воинственным». Как только перед вами возникает клиент, называющий себя генералом, маршалом или еще чем-то таким пафосным, навешает себе на грудь кучу медалей и пообещает противнику устроить ад на земле – не верьте ни одному его, слову. В 99% случаев перед вами болтун, который сбежит первым. При этом чем круче слова – тем более впечатляющим будет бегство. А вот если видите перед собой командира, который выражается просто и ясно, в духе «окажем сопротивление и не сдадимся без боя» - есть вероятность, что перед вами действительно воин. Но как только услышите цветастую гневную речь, полную оборотов типа «мы сделаем нашу землю кладбищем для наших врагов» или «под ногами у поганых шакалов будет гореть земля» - не стоит медлить с эвакуацией персонала…