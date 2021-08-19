Пожар в горах Габалы потушили

Пожар, произошедший в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района, был потушен сегодня в полдень.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, к тушению пожара были привлечены Государственная служба пожарной охраны МЧС, войска гражданской обороны и соответствующие силы Северо-западного регионального центра, два вертолета авиационного отряда. Также в ликвидации огня приняли участие сотрудники Минэкологии и группа местных жителей.

В результате пожара, по предварительным оценкам, сгорели сухая трава и кустарники на площади около 35 гектаров.