Твоя жизнь, твои правила! С Samsung Neo QLED выбирай что хочешь: работай, играй, отдыхай

Иметь просто телевизор сегодня недостаточно, он должен соответствовать нашему ритму жизни. Меняясь с нами, «новая эра» телевизоров должна отвечать всем современным потребностям. Мало просто смотреть любимый сериал, вся наша жизнь должна вращаться вокруг девайса. Давайте сегодня поговорим о расписании современного человека и о месте телевизора в этом расписании.

Решили сегодня работать из дома? Благодаря свойствам современных телевизоров вам больше не придется полагаться только на электронные письма на маленьком экране смартфона, имея легкий и удобный доступ к телевизору, вы можете мгновенно общаться и со всей командой, и с клиентами. Так, телевизоры Samsung Neo QLED автоматически распознают ваш компьютер, позволяя быстро и удобно получать доступ к офисным файлам и работать с ними с домашнего телевизора. Дополнительно можно подключить свой смартфон к Samsung DeX, чтобы наслаждаться более обширным и комфортным обзором вашего рабочего пространства. Просматривать документы, делиться ими и даже работать вместе с коллегами над документами Microsoft 365 – все это можно сделать прямо с телевизора.

Самое любимое время дня всех работников! Можно наконец сделать перерыв, немного отдохнуть и расслабиться. А что насчет любимой игры? С Samsung Neo QLED вы сможете насладиться любимыми играми прямо на рабочем месте. Телевизор обладает продвинутыми игровыми характеристиками, включая поддержку HDMI 2.1 и VRR. Его панель с частотой обновления 120 Гц имеет очень короткое время отклика, что воплощается в плавных динамичных сценах и демонстрирует сверхмалую задержку входящего сигнала. Широкий угол обзора сохраняет изображение четким на всей площади экрана для сидящего близко пользователя, а высокая яркость и антибликовые свойства экрана позволяют без проблем работать в освещенном помещении. Дополнительно экран телевизора обладает отличной степенью контрастности, что дает возможность наслаждаться видеоиграми даже в темной комнате. Чтобы обеспечить оптимизированную производительность в играх для линейки Samsung Neo QLED и QLED 2021 года, Samsung в партнерстве с AMD разработала первый телевизор с поддержкой Freesync Premium Pro для ПК и консольных игр для HDR-геймплея. Кроме того, новая игровая панель Samsung помогает легко отслеживать и регулировать важные для игры показатели – например, активировать режим Super Ultrawide Gameview от Samsung со сверхшироким соотношением сторон, что раньше было доступно только на игровых компьютерах.

Самое главное после тяжелого рабочего дня - насладиться насыщенным вечером развлечений. Откройте для себя самый лучший контент в одном месте с Neo QLED. Наслаждайтесь безграничным миром развлечений с доступом к ведущим мировым поставщикам потокового контента, включая Netflix, Disney + и Apple TV +. Хотите обсудить игру с друзьями или подключиться сразу к двум трансляциям? Превратите 1 экран в 4 вместе с функцией Multi-View. Функция «мульти окон» позволяет одновременно просматривать до 4 различных материалов, это могут быть и разные сериалы, и общий чат с друзьями. А отличное качество изображения, подарит вам новые ощущения от просмотра, благодаря инновационным светодиодам Quantum Mini. Эти маленькие «точки» минимизируют расплывчатость изображения, обеспечивая точную детализацию освещения и усиление глубокого черного цвета. Для дополнительной детализации Neo QLED также оснащен технологией Quantum HDR 64x, которая обеспечивает превосходное качество темных и светлых оттенков в каждой сцене.

Звук на новых телевизорах достоин отдельного внимания. Новые технологии обеспечивают настолько реальное и живое звучание, что вы погружаетесь в происходящее на экране:

OTS Pro — позволяет услышать действие именно там, где оно происходит - звук движется в соответствии с действием на экране. Почувствуйте все оттенки объемного динамического звучания.

Q-Symphony — синхронизирует телевизор Neo QLED со звуковой панелью, обеспечивая идеальный объемный звук.

SpaceFit — анализирует окружающую обстановку и автоматически настраивает звук телевизора для оптимального эффекта.

Active Voice Amplifier — анализирует окружающий шум и оптимизирует четкость голоса. Когда из-за отвлекающего шума трудно услышать звук телевизора, AVA усиливает голоса на экране, создавая четкие и легко слышимые диалоги.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung Neo QLED можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irşad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.