Адвокат Вильяма Гаджиева Эльмар Керимов выразил протест присутствию на заседании журналистов и подал ходатайство, чтобы их вывели из зала суда.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание суда по делу арестованного экс-главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании под председательством судьи Азера Пашаева были уточнены анкетные данные и разъяснены права подсудимого.

«Мой подзащитный не хочет, чтобы на процессе присутствовала пресса», - сказал адвокат, на что судья заявил, что заседание проходит в открытом режиме.

Другое ходатайство было связано с ухудшившимся состоянием здоровья Вильяма Гаджиева. Адвокат попросил заменить его подзащитному меру пресечения на домашний арест.

«Мой подзащитный долгое время занимал ответственные должности. Он является ветераном первой карабахской войны. У него возникли проблемы со здоровьем. Просим перевести его под домашний арест, так как это не тот человек, который будет уклоняться от следствия», - сказал адвокат.

Но и это ходатайство не было удовлетворено.

Адвокаты также попросили судью принять решение о переводе Вильяма Гаджиева из следственного изолятора СГБ в Следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы. Это ходатайство будет рассмотрено на следующем заседании суда.

Из-за того, что адвокаты не успели ознакомиться с обвинительным актом, подготовительное заседание суда было отложено до третьего сентября.

Напомним, 6 мая 2020 года решением Сабаильского районного суда в отношении Вильяма Гаджиева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. 2 сентября 2020 года арест Вильяма Гаджиева был продлен.

Вильяму Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 331 (получение взятки) УК Азербайджана.