Россиянин за полгода шесть раз переболел COVID-19

Российский иммунолог Владимир Болибок заявил, что россиянин с ВИЧ переболел коронавирусом шесть раз за полгода из-за особенностей иммунной системы. Об этом сообщает «Газета.ru».

Как отметил иммунолог, мужчина регулярно делал ПЦР-тесты, и каждый раз они оказывались положительными.

«Он был привитый, но его снова и снова «ловили» на ковиде – он делал ПЦР-тесты постоянно. Сегодня «поймали» ковид, потом на две недели отправили на самоизоляцию, возвращается – у него все в порядке. Симптомов нет никаких. Это человек с особенностью иммунной системы, у него иммунодефицитное состояние, он у меня давно, с начала нулевых. Есть особенности у людей с иммунодефицитом. У них иммунитет от прививки развивается слабый», — пояснил он.