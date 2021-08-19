Какие штрафы грозят за отсутствие COVID-паспортов в Азербайджане

Для посещения супермаркетов и небольших торговых объектов не требуется COVID-паспорт. Это касается и Бакинского метрополитена. Вход в него свободный, и COVID-паспорта не проверяются, заявил на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

При этом, отметил Гаджиев, полицейские в форме и в штатском будут проводить проверки в торговых центрах на наличие сертификата о вакцинации. Физические лица без этого документа в крупных торговых центрах и учебных заведениях будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица - на сумму от 4 000 до 5 000 манатов.

«Перед крупными торговыми центрами не будут стоять сотрудники полиции. Просто представители торговых центров будут проверять COVID-паспорта у посетителей. Но в этих центрах предусмотрены и неожиданные проверки полиции. И если будет выявлено правонарушение, то в отношении владельца объекта будет применена административная мера наказания, а именно: физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 400 манатов, должностные лица – от 4 000 до 5 000 манатов, в отношении юридических лиц будет применена мера в виде ареста. Полицейские, которые будут проводить проверки на объектах, в учебных заведениях, будут в штатском», - сказал Гаджиев.