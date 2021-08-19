Имран Хан отправляет в Баку министра для обсуждения ситуации в Афганистане

14:45

«Ни одна страна в этом процессе не может обойти вниманием Пакистан, потому что именно он убедил афганских талибов вступить в диалог с США». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр внутренних дел Пакистана шейх Рашид Ахмад, подчеркивая роль Исламабада «в обеспечении мира» в Афганистане.

Шейх Рашид Ахмад отметил, что роль Пакистана «в процессе установления мира» в Афганистане еще долго будут помнить. «Именно Пакистан сыграл важную роль в том, чтобы посадить «Талибан» за стол переговоров с США», - подчеркнул министр внутренних дел. По его словам, премьер-министр Имран Хан также пытался убедить сбежавшего из страны бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани провести переговоры с талибами, но Гани оказался не готов к этому.