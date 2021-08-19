Имран Хан отправляет в Баку министра для обсуждения ситуации в Афганистане
«Ни одна страна в этом процессе не может обойти вниманием Пакистан, потому что именно он убедил афганских талибов вступить в диалог с США». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил министр внутренних дел Пакистана шейх Рашид Ахмад, подчеркивая роль Исламабада «в обеспечении мира» в Афганистане.
Шейх Рашид Ахмад отметил, что роль Пакистана «в процессе установления мира» в Афганистане еще долго будут помнить.
«Именно Пакистан сыграл важную роль в том, чтобы посадить «Талибан» за стол переговоров с США», - подчеркнул министр внутренних дел.
По его словам, премьер-министр Имран Хан также пытался убедить сбежавшего из страны бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани провести переговоры с талибами, но Гани оказался не готов к этому.
Министр иностранных дел Пакистана Шах Мухаммад Курейши, в свою очередь, заявил журналистам, что направленная против «Талибана» пропаганда, которую развернуло правительство Ашрафа Гани, оказалась лживой, так как «Талибан», после того как взял страну под контроль, объявил всеобщую амнистию, а также заявил, что не возражает против получения девочками образования. «Весь мир знает, что в Афганистане царила коррумпированная структура и система», - отметил Курейши.
Курейши добавил, что теперь страны мира за решением афганской проблемы обращаются к Пакистану, поскольку считают его ответственной за это страной. Министр иностранных дел отметил также, что по указанию премьер-министра Имран Хана он готовится к визитам в Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Иран, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане.