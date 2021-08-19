Северокорейцам запретили обсуждать похудевшего Ким Чен Ына

Жители Северной Кореи больше не имеют права обсуждать здоровье, а также внешний вид лидера страны Ким Чен Ына. Ранее стало известно о резком похудении политика, сообщает Mk.ru со ссылкой на Radio Free Asia.

Власти решили впервые официально заявить о том, что у Ким Чен Ына нет проблем со здоровьем. Потеря веса глав КНДР говорит о том, что он так же, как и граждане, страдает из-за хронического ухудшения продовольственной безопасности, усугубленной пандемией коронавируса.

По данным анонимного источника из города Саривон к югу от Пхеньяна, гражданам действительно запретили распространять "какую-либо информацию о здоровье вождя".

Ранее южнокорейская разведка узнала, что у лидера КНДР Ким Чен Ына нет серьезных проблем со здоровьем. До этого в Южной Корее отметили, что лидер КНДР похудел в последнее время из-за диеты. За несколько месяц он потерял до 20 кг.